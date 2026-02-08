«Лейкерс» на своей площадке обыграли «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА со счётом 105:99.

Леброн Джеймс globallookpress.com

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Мозес Муди, набравший 25 очков. У хозяев выделился Леброн Джеймс — на его счету 20 очков и 10 результативных передач.

«Лейкерс» занимают пятое место на Западе, тогда как «Уорриорз» идут восьмыми.

«Денвер» уверенно разобрался с «Чикаго» на выезде — 136:120. Лучшим по результативности стал Джамал Мюррэй, оформивший 28 очков и 11 передач.

Для «Буллз» это поражение стало четвёртым подряд — команда идёт 11-й на Востоке. «Наггетс» занимают третье место в Западной конференции и прервали серию из трёх неудач.

«Филадельфия» на выезде оказалась сильнее «Финикса» — 109:103.

Самым результативным игроком стал центровой гостей Джоэл Эмбиид, набравший 33 очка.

«Санс» потерпели второе поражение подряд и занимают седьмую строчку на Западе. «Сиксерс» располагаются шестыми в Восточной конференции.

Результаты матчей регулярного чемпионата НБА 8 февраля

«Бруклин Нетс» — «Вашингтон Уизардс» — 127:113

«Оклахома-Сити Тандер» — «Хьюстон Рокетс» — 106:112

«Сан-Антонио Спёрс» — «Даллас Маверикс» — 138:125

«Орландо Мэджик» — «Юта Джаз» — 120:117

«Атланта Хоукс» — «Шарлотт Хорнетс» — 119:126

«Чикаго Буллз» — «Денвер Наггетс» — 120:136

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 105:99

«Финикс Санз» — «Филадельфия Сиксерс» — 103:109

«Сакраменто Кингз» — «Кливленд Кавальерс» — 126:132

«Портленд Трэйл Блэйзер» — «Мемфис Гриззлиз» — 122:115