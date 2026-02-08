Российский спортсмен Павел Репилов занял 14-е место, уложившись в 3 минуты 34,963 секунды и отстав от лидера на 3,772 секунды.

Немец занял 1-е место с результатом 3.31,191. На втором месте расположился австриец Йонас Мюллер (+0,596), а тройку лидеров замкнул Доминика Фишналлера (+0,934).

Немецкий спортсмен Макс Лангенхан — обладатель золотых медалей Олимпийских игр в Милане по санному спорту.

Милан-2026•Сегодня 22:19 8 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Сегодня 12:34 Фигурка на ОИ-2026: Малинин проиграл Кагияме, Грузия теряет надежды на медаль

Милан-2026•Сегодня 01:35 7 февраля в Милане-2026: анонс, онлайн, итоги дня

Милан-2026•Вчера 23:22 Фигурное катание, короткая программа: онлайн, прямая трансляция ОИ-2026

Милан-2026•Вчера 01:33 Церемония открытия Олимпиады-2026. Онлайн

Главные темы сейчас

Милан-2026•06/02/2026 15:30 Фигурка на ОИ-2026: Гуменник удивит, а Петросян останется без медалей

Милан-2026•05/02/2026 15:20 Одиночество чемпиона: путь Йоханнеса Клебо к абсолютному доминированию

Милан-2026•03/02/2026 20:21 26 причин смотреть Олимпийские игры-2026: главные лица Милана и Кортины

Милан-2026•03/02/2026 15:34 Илья Малинин: золото Олимпиады — последний шаг к настоящему величию

Милан-2026•29/01/2026 11:11 Тринадцать — счастливое число? Кто из россиян выступит на Олимпиаде-2026 в Милане

Выбор читателей

Хоккей•02/02/2026 09:30 Неделя КХЛ: «Металлург» Мг вышел в плей-офф, «Динамо» Минск отдалилось от лидеров Запада

Футбол•25/01/2026 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•01/02/2026 13:36 Тот самый Моуринью: чудо в ЛЧ, конфликтный сезон и нервная «Бенфика»

Футбол•05/02/2026 17:34 Роман Шишкин: С Карседо будут спрашивать за результат с первых же матчей «Спартака»

Самое интересное

Футбол•06/12/2025 20:03 Везучие американцы и проблемы французов: победители и проигравшие жеребьевки ЧМ-2026

Футбол•05/12/2025 18:51 Возвращение художника: как смена тренера спасла карьеру Головина в «Монако»

Футбол•04/12/2025 13:15 Затмил Ямаля и восхитил Анчелотти: почему в «Челси» уверены, что Эстеван — будущий король футбола

Футбол•03/12/2025 18:06 Восхождение Игора Тиаго: новый бомбардир «Брентфорда» бросает вызов Холанну и мечтает о ЧМ-2026