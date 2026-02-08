Немецкий спортсмен Макс Лангенхан — обладатель золотых медалей Олимпийских игр в Милане по санному спорту.

Макс Лангенхан
Макс Лангенхан globallookpress.com

Немец занял 1-е место с результатом 3.31,191.  На втором месте расположился австриец Йонас Мюллер (+0,596), а тройку лидеров замкнул Доминика Фишналлера (+0,934).

Российский спортсмен Павел Репилов занял 14-е место, уложившись в 3 минуты 34,963 секунды и отстав от лидера на 3,772 секунды.

Результаты спортсменов.  Одноместные сани.  Мужчины:

1.  Макс Лангенхан (Германия) — 3.31,191.

2.  Йонас Мюллер (Австрия) — отставание 0,596.

3.  Доминик Фишналлер (Италия) +0,934.

4.  Кристерс Апарьодс (Латвия) +1,421.

5.  Нико Глайршер (Австрия) +1,782.

6.  Феликс Лох (Германия) +1,860…

14.  Павел Репилов (Россия) +3,772.