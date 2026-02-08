Немецкий спортсмен Макс Лангенхан — обладатель золотых медалей Олимпийских игр в Милане по санному спорту.
Немец занял 1-е место с результатом 3.31,191. На втором месте расположился австриец Йонас Мюллер (+0,596), а тройку лидеров замкнул Доминика Фишналлера (+0,934).
Российский спортсмен Павел Репилов занял 14-е место, уложившись в 3 минуты 34,963 секунды и отстав от лидера на 3,772 секунды.
Результаты спортсменов. Одноместные сани. Мужчины:
1. Макс Лангенхан (Германия) — 3.31,191.
2. Йонас Мюллер (Австрия) — отставание 0,596.
3. Доминик Фишналлер (Италия) +0,934.
4. Кристерс Апарьодс (Латвия) +1,421.
5. Нико Глайршер (Австрия) +1,782.
6. Феликс Лох (Германия) +1,860…
14. Павел Репилов (Россия) +3,772.