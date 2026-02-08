Звезда НБА Яннис Адетокунбо решил вложиться в футбольный клуб и приобрел часть акций женского «Челси».

Яннис Адетокунбо globallookpress.com

«История "Челси" говорит сама за себя, и я рад внести свой вклад в будущее, поддерживая дальнейший рост и влияние женского спорта. Это вопрос амбиций, наследия и вывода игры на новый уровень. Вперед, "Челси"! » — написал Адетокунбо в своих соцсетях.

31-летний грек 7 раз участвовал в Матче всех звезд, становился чемпионом НБА в составе «Милукоки» и финала НБА 2021 года.

В настоящее время женский «Челси» занимает 3-ю строчку в чемпионате Англии с 27 очками.