Норвежская спортсменка Анна Удине Стрем заняла 1-е место по прыжкам с трамплина со средней дистанции на Олимпийских играх в Милане.

Анна Удине Стрем
Анна Удине Стрем globallookpress.com

Стрем показала лучший результат — 267,3.  На втором месте расположилась Ника Превц из Словении с результатом — 266,2.  Тройку лидеров замкнула Нодзоми Маруяма из Японии (261,8).

Результаты по прыжкам с трамплина среди женщин на ОИ-2026:

1.  Анна Удине Стрем (Норвегия) — 267,3.

2.  Ника Превц (Словения) — 266,3.

3.  Нодзоми Маруяма (Япония) — 261,8.

4.  Лиза Эдер (Австрия) — 257,3.

5.  Эйрин Мария Квандал (Норвегия) — 254,9.

6.  Хейди Дюре Тросеруд (Норвегия) — 254,9.

7.  Селина Фрайтаг (Германия) — 244,7.