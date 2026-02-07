Норвежская спортсменка Анна Удине Стрем заняла 1-е место по прыжкам с трамплина со средней дистанции на Олимпийских играх в Милане.
Стрем показала лучший результат — 267,3. На втором месте расположилась Ника Превц из Словении с результатом — 266,2. Тройку лидеров замкнула Нодзоми Маруяма из Японии (261,8).
Результаты по прыжкам с трамплина среди женщин на ОИ-2026:
1. Анна Удине Стрем (Норвегия) — 267,3.
2. Ника Превц (Словения) — 266,3.
3. Нодзоми Маруяма (Япония) — 261,8.
4. Лиза Эдер (Австрия) — 257,3.
5. Эйрин Мария Квандал (Норвегия) — 254,9.
6. Хейди Дюре Тросеруд (Норвегия) — 254,9.
7. Селина Фрайтаг (Германия) — 244,7.