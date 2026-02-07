Результаты по прыжкам с трамплина среди женщин на ОИ-2026:

Стрем показала лучший результат — 267,3. На втором месте расположилась Ника Превц из Словении с результатом — 266,2. Тройку лидеров замкнула Нодзоми Маруяма из Японии (261,8).

Норвежская спортсменка Анна Удине Стрем заняла 1-е место по прыжкам с трамплина со средней дистанции на Олимпийских играх в Милане.

