«Портленд» уверенно разобрался с «Мемфисом» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 135:115.
Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Джерами Грант, набравший 23 очка. У гостей лучшим снайпером оказался Кэм Спенсер, записавший на свой счёт 18 баллов.
«Миннесота» уступила «Нью-Орлеану» — 115:119.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, набравший 35 очков, а также сделавший пять подборов и четыре передачи.
«Милуоки» обыграл «Индиану» со счетом 105:99.
Разыгрывающий защитник «Бакс» Кевин Портер набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.