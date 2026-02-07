Разыгрывающий защитник «Бакс» Кевин Портер набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс , набравший 35 очков, а также сделавший пять подборов и четыре передачи.

Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Джерами Грант , набравший 23 очка. У гостей лучшим снайпером оказался Кэм Спенсер , записавший на свой счёт 18 баллов.

«Портленд» уверенно разобрался с «Мемфисом» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 135:115.

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

