В субботу, 7 февраля, состоятся командные соревнования у мужчин в короткой программе. Следить за ходом соревнований можно в нашей онлайн-трансляции
Ход соревнования
21:56 Завершил выступление Эпплби. Два желтых маркера, остальные зеленые.
21:55 Чисто выполнил обороты. Вдохновенно катает британец.
21:54 Тройной аксель получился хорошо.
21:54 Начал выступление Эдвард Эпплби.
21:48 Первым будет выступать спортсмен из Великобритании Эдвард Эпплби. Фигурист производит разминку.
До соревнования
21:45 Соревнования продут в Ассаго, в провинции Милана, на арене «Униполь Форум», вмещающей 15 800 зрителей.
Во второй соревновательный день в борьбу вступят мужчины. В короткой программе команду США представит двукратный чемпион мира Илья Малинин, который заявил в списке запланированного контента четверной аксель в каскаде. Главные конкуренты американцев выставили в этом виде также своего лидера, серебряного призера Игр-2022 Юму Кагияму. Борьбу за бронзу же продолжат команды Италии и Грузии в лице Даниэля Грассля и чемпиона Европы-2026 Ники Эгадзе.