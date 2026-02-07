Тяжёлый форвард «Вашингтона» Энтони Дэвис не сыграет за новую команду в текущем сезоне НБА. Ранее 10-кратный участник Матча всех звёзд был обменян в столичный клуб из «Далласа» незадолго до закрытия трансферного окна.

Энтони Дэвис globallookpress.com

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, 32-летний баскетболист сосредоточится на полноценном восстановлении и пропустит остаток сезона, чтобы подойти в оптимальной форме к чемпионату-2026/27.

В настоящий момент Дэвис проходит реабилитацию после травм руки и паховой области.

В активе форварда — чемпионский титул НБА 2020 года, который он завоевал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».