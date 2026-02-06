Елена Костылева завоевала золото на первенстве России среди юниоров. За два выступления фигуристка набрала 228,53 балла.

Елена Костылева globallookpress.com

В произвольной программе Костылева выполнила пять сложных элементов: два тройных акселя и три четверных прыжка (сальхов и тулуп). Второе место заняла Лидия Плескачева с результатом 218,03 балла, а третье — Виктория Стрельцова, набравшая 217,84 балла.

Виктория Стрельцова начала соревнования на пятом месте после короткой программы, но сумела подняться в тройку лидеров благодаря успешному выступлению в произвольной программе. Ранее, в 2025 году, Елена Костылева, тренирующаяся у Евгения Плющенко, также стала победительницей этого турнира.