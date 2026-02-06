Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Демин показал впечатляющую игру, набрав 26 очков в матче регулярного чемпионата НБА против «Орландо Мэджик» (98:116). Он успешно реализовал 6 из 10 трехочковых бросков.

Егор Демин globallookpress.com

Это третья игра сезона, в которой Демин забросил шесть и более трехочковых, что ставит его на восьмое место среди новичков в истории НБА по данному показателю. В этом списке он делит позицию с такими игроками, как Трей Янг, Донован Митчелл и Аллен Айверсон, согласно данным статистического сервиса StatMuse.

Среди новичков, которым удалось провести шесть и более матчей с шестью и более трехочковыми бросками, лидируют Киган Мюррэй («Сакраменто Кингз») с шестью матчами и Джейлен Грин («Финикс Санз») также с шестью играми.