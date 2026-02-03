Международный олимпийский комитет завершил 2025 финансовый год с дефицитом в размере $39,569 млн. Об этом было объявлено в ходе сессии МОК, проходящей в Милане.

Олимпийские кольца рядом с биатлонным стадионом в Антхольце globallookpress.com

Суммарные поступления от реализации маркетинговых и иных прав, а также по статье «прочая выручка», составили около $650 млн. Финансовые доходы достигли $291,8 млн. При этом основные затраты МОК — на проведение Олимпийских игр и специальных проектов, программу «Олимпийская солидарность», распределение средств между национальными олимпийскими комитетами, оргкомитетами и международными федерациями — достигли $768,3 млн. Операционные расходы организации составили ещё $213 млн.

Глава финансового комитета МОК Нг Сер Мианг пояснил, что в отчет не включены доходы от телевизионных контрактов на трансляции Олимпийских игр, которые проходят в чётные годы.

Напомним, зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.