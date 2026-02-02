Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прибыла в Италию, где состоятся зимние Олимпийские игры 2026 года.

Этери Тутберидзе globallookpress.com

Фотографию с Тутберидзе в социальных сетях опубликовал казахстанский конькобежец Евгений Кошкин, который примет участие в олимпийских соревнованиях. Тренер уже находится в олимпийской деревне в Милане.

На ОИ-2026 выступят российские фигуристы Пётр Гуменник и Аделия Петросян — ученица Тутберидзе. Кроме того, дочь тренера Диана Дэвис вместе с партнёром Лукой Берулавой станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия Олимпиады.

Российские спортсмены выступят на Играх в Италии в нейтральном статусе. Олимпиада-2026 состоится с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.