«Сан-Антонио» добился выездной победы над «Хьюстоном» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:99.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и 3 результативные передачи.
«Сан-Антонио» одержал 32-ю победу и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. «Хьюстон» располагается на четвертой строчке.
В другом матче дня «Голден Стэйт» уверенно обыграл «Юту» — 140:124.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 27 очков.
«Голден Стэйт» занимает восьмое место на Западе, тогда как «Юта» идет 13-й.
Результаты матчей игрового дня НБА 29 января:
«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 113:110
«Кливленд Кавальерс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 129:99
«Бостон Селтикс» — «Атланта Хоукс» — 106:117
«Майами Хит» — «Орландо Мэджик» — 124:133
«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 92:119
«Мемфис Гриззлиз» — «Шарлотт Хорнетс» — 97:112
«Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 105:118
«Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 124:140
«Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 99:111