«Голден Стэйт» занимает восьмое место на Западе, тогда как «Юта» идет 13-й.

«Сан-Антонио» одержал 32-ю победу и поднялся на второе место в таблице Западной конференции. «Хьюстон» располагается на четвертой строчке.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма , оформивший дабл-дабл: 28 очков, 16 подборов и 3 результативные передачи.

«Сан-Антонио» добился выездной победы над «Хьюстоном» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:99.

