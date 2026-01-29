Четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс стал первым игроком в истории лиги, преодолевшим отметку в 60 000 минут в матчах регулярных чемпионатов. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Леброн Джеймс globallookpress.com

В среду форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» принял участие в выездной встрече против «Кливленд Кавальерс», отыграв 27 минут. 41-летний Джеймс набрал 11 очков, отдал пять результативных передач и сделал три подбора. Его команда потерпела поражение со счётом 99:129.

Текущий сезон стал для Леброна 23-м в карьере — это также рекорд НБА. Ранее максимальное достижение принадлежало Винсу Картеру, отыгравшему 22 сезона.

В нынешнем чемпионате Джеймс провёл 29 матчей, в среднем набирая 22 очка, делая 6,7 передачи и 5,9 подбора за игру.