«Лос-Анджелес Клипперс» одержали выездную победу над «Ютой Джаз» в рамках регулярного чемпионата НБА — 115:103.

Егор Демин
Егор Демин globallookpress.com

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард, записавший на свой счёт 21 очко.

Для «Юты» это поражение стало третьим подряд — команда располагается на 13-й позиции в таблице Западной конференции.  «Клипперс» занимают 10-е место.

В другом поединке игрового дня «Бруклин Нетс» уступили на выезде «Финикс Санз» со счётом 102:106.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин провёл на площадке 31 минуту, набрал 15 очков, а также добавил к этому пять подборов и три результативные передачи.

«Финикс» занимает седьмое место в Западной конференции.  «Бруклин» располагается на 13-й строчке Востока.

НБА.  Результаты матчей 28 января

«Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:111

«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 103:87

«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:95

«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 139:122

«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 106:102

«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 107:109

«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:115