«Финикс» занимает седьмое место в Западной конференции. «Бруклин» располагается на 13-й строчке Востока.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин провёл на площадке 31 минуту, набрал 15 очков, а также добавил к этому пять подборов и три результативные передачи.

В другом поединке игрового дня «Бруклин Нетс» уступили на выезде «Финикс Санз» со счётом 102:106.

Для «Юты» это поражение стало третьим подряд — команда располагается на 13-й позиции в таблице Западной конференции. «Клипперс» занимают 10-е место.

Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард , записавший на свой счёт 21 очко.

«Лос-Анджелес Клипперс» одержали выездную победу над «Ютой Джаз» в рамках регулярного чемпионата НБА — 115:103.

