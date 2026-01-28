«Лос-Анджелес Клипперс» одержали выездную победу над «Ютой Джаз» в рамках регулярного чемпионата НБА — 115:103.
Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Кавай Леонард, записавший на свой счёт 21 очко.
Для «Юты» это поражение стало третьим подряд — команда располагается на 13-й позиции в таблице Западной конференции. «Клипперс» занимают 10-е место.
В другом поединке игрового дня «Бруклин Нетс» уступили на выезде «Финикс Санз» со счётом 102:106.
Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин провёл на площадке 31 минуту, набрал 15 очков, а также добавил к этому пять подборов и три результативные передачи.
«Финикс» занимает седьмое место в Западной конференции. «Бруклин» располагается на 13-й строчке Востока.
НБА. Результаты матчей 28 января
«Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 115:111
«Нью-Йорк Никс» — «Сакраменто Кингз» — 103:87
«Оклахома-Сити Тандер» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:95
«Филадельфия Сиксерс» — «Милуоки Бакс» — 139:122
«Финикс Санз» — «Бруклин Нетс» — 106:102
«Денвер Наггетс» — «Детройт Пистонс» — 107:109
«Юта Джаз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 103:115