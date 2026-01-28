Французский биатлонист Антонен Гигонна стал победителем индивидуальной гонки на 20 километров на чемпионате Европы 2026, который проходит в норвежском Шушеэне.  Он преодолел дистанцию за 52 минуты 8,9 секунды, допустив одну ошибку на четырех огневых рубежах.

Антонен Гигонна globallookpress.com

Серебряную медаль завоевал норвежец Исак Лекнес Фрей, который промахнулся дважды и отстал от лидера на 1 минуту 11 секунд.  Бронзовую медаль получил ещё один француз — Валентен Лежен.  Он отстал от победителя на 1 минуту 13,3 секунды.

Биатлон.  Чемпионат Европы — 2026, Шушёэн (Норвегия).  Индивидуальная гонка.  Мужчины.  Результаты:

1.  Антонен Гигонна (Франция) — 52.08,9 (один промах).

2.  Исак Лекнес Фрей (Норвегия) — отставание 1.11,0 (2).

3.  Валентен Лежен (Франция) +1.13,3 (1).

4.  Элиас Зайдль (Германия) +1.14,1 (1).

5.  Дидье Бьона (Италия) +1.22,0 (2).