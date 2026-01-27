Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко считает, что разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин абсолютно заслуженно получил приглашение на Матч восходящих звезд НБА.

Егор Демин globallookpress.com

«Поздравляем Егора. Своей игрой он, безусловно, заслужил это приглашение. Конечно, когда ты попадаешь в НБА, это уже само собой достижение, к которому относишься с большим воодушевлением. Но участие в All‑Star Weekend — круче втройне! Ты оказываешься в невероятной атмосфере, где знаешь всех звезд, рос на их игре и теперь знаешь лично. Для меня именно так и было», — приводит слова Кириленко пресс‑служба РФБ.

Это мероприятие пройдет в рамках звездного уик‑энда НБА (13-15 февраля) на домашней площадке «Лос‑Анджелес Клипперс».

19-летний Демин проводит первый сезон в НБА. Всего сыграл 39 матчей, в которых набирал в среднем 10,2 очка за игру.