Защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин примет участие в Матче восходящих звёзд НБА.
Турнир состоится в рамках звёздного уикенда в ночь на 14 февраля мск.
В одной команде с российским баскетболистом сыграют Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Сперс»), Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»), Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), Коллин Мюррэй-Бойлз («Торонто Рэпторс») и Дерик Куин («Нью-Орлеан»).