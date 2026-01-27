В одной команде с российским баскетболистом сыграют Седрик Кауард («Мемфис Гриззлиз»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия Сиксерс»), Джеремая Фирс («Нью-Орлеан Пеликанс»), Купер Флэгг («Даллас Маверикс»), Дилан Харпер («Сан-Антонио Сперс»), Тре Джонсон («Вашингтон Уизардс»), Кон Нуппель («Шарлотт Хорнетс»), Коллин Мюррэй-Бойлз («Торонто Рэпторс») и Дерик Куин («Нью-Орлеан»).

Турнир состоится в рамках звёздного уикенда в ночь на 14 февраля мск.

