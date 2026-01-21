Олимпиада-2026 состоится в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.

Ранее аналогичные предложения поступили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов и лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3 000 м, Семенова — в масс-старте.

Также от организации поступило приглашение в адрес Марины Зуевой из Белоруссии.

Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Зимние Олимпийские игры в Милане российских конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову , сообщается на сайте организации.

Прочие•18/01/2026 08:00 Победа Тутберидзе, «русский» пьедестал, проблемы с визами. Итоги ЧЕ-2026

Прочие•23/12/2025 08:00 Грусть Петросян и Галлямова, провал Дикиджи, слёзы Ветлугина и Козловского. Итоги ЧР-2026

Прочие•13/12/2025 10:35 От любви до военкомата: как «Локомотив-Кубань» удерживает Елатонцева от переезда в США

Прочие•02/12/2025 08:19 Удар в спину: Александр Большунов снова сорвался и травмировал соперника

Прочие•29/11/2025 16:43 Лёд тронулся: как Россия возвращается в мировой спорт

Главные темы сейчас

Прочие•27/11/2025 12:19 Виват, Императрица! Елизавета Туктамышева завершила карьеру

Прочие•25/11/2025 20:32 Лучший саночник России — мошенник? Суд арестовал Романа Репилова

Прочие•23/10/2025 08:23 Ледовое побоище: чего ждать от нового сезона в российском фигурном катании?

Прочие•04/10/2025 16:32 С чистой совестью: Валиева вернётся в спорт, но без Тутберидзе

Прочие•22/09/2025 18:33 Пришли, увидели, победили. Российские фигуристы уверенно отобрались на ОИ-2026

Выбор читателей

Футбол•16/01/2026 14:52 Реформатор или вредитель? Почему идеи Венгера могут убить футбол

Футбол•14/01/2026 14:29 Как «Реал» отказался от Алонсо: вся закулисная история — от власти Переса до вспышки Винисиуса

Футбол•07/01/2026 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Футбол•18/01/2026 14:09 Магия Диаса и ярость Осимхена: десять лучших игроков Кубка Африки-2025

Футбол•17/01/2026 19:38 Каррик уничтожил Гвардиолу в дерби! «Сити» рискует потерять второе место в АПЛ

Самое интересное

Футбол•12/01/2026 19:31 Генетические паспорта и агенты с искусственным интеллектом: 7 новейших трендов, которые могут изменить будущее футбола

Футбол•12/01/2026 19:19 Менеджер или главный тренер: влияет ли должность на власть внутри клуба?

Футбол•12/01/2026 12:58 Синдром былого величия: как «Манчестер Юнайтед» стал заложником прошлого

Футбол•10/01/2026 12:56 Безумие на поле: 10 удалений в АПЛ, в которые сложно поверить