Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил на Зимние Олимпийские игры в Милане российских конькобежек Ксению Коржову и Анастасию Семенову, сообщается на сайте организации.
Также от организации поступило приглашение в адрес Марины Зуевой из Белоруссии.
Коржова завоевала олимпийскую лицензию на дистанции 3 000 м, Семенова — в масс-старте.
Ранее аналогичные предложения поступили фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, ски-альпинист Никита Филиппов и лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
Олимпиада-2026 состоится в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо 6-22 февраля.