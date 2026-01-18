Российская биатлонистка Наталия Шевченко завоевала золотую медаль в большом масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка России 2025/2026, который проходил в Демине. Она финишировала с результатом 32 минуты 43,7 секунды, допустив всего один промах на четырех огневых рубежах.

Наталия Шевченко globallookpress.com

Второе место заняла Тамара Дербушева, уступив победительнице 7 секунд и показав идеальную стрельбу без промахов. Третьей стала Виктория Сливко, отставшая на 11,6 секунд и допустившая один промах.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Демино. Большой масс-старт, 12,5 км. Женщины:

1. Наталия Шевченко — 32.43,7 (один промах).

2. Тамара Дербушева — отставание 7,0 секунды (0).

3. Виктория Сливко +11,6 (1).

4. Виктория Метеля +31,2 (1).

5. Алина Плицева +1.11,6 (2).