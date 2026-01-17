На третьем этапе Кубка России в Демино по биатлону подошла к концу гонка преследования у мужчин на 12,5 км.

Кирилл Бажин globallookpress.com

Первое место в ней занял Кирилл Бажин, который преодолел дистанцию за 31 минуту 2,8 секунды с двумя промахами на четыре огневых рубежах.

Вторым стал Ильназ Мухамедзянов, допустивший один промах и отставший от победителя на 17,8 секунды.

Замкнул тройку призеров Саид Каримулла Халили. У него три промаха и отставание в 22,2 секунды.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Демино. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:

1. Кирилл Бажин — 31.02,8 (2 промаха).

2. Ильназ Мухамедзянов — отставание 17,8 (1).

3. Саид Каримулла Халили + 22,2 (3).

4. Дмитрий Евменов +29,1 (2).

5. Александр Логинов +33,0 (4).

6. Максим Цветков +35,2 (0).

…

10. Даниил Серохвостов +1.26,3 (4).