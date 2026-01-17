На третьем этапе Кубка России в Демино по биатлону подошла к концу гонка преследования у мужчин на 12,5 км.
Первое место в ней занял Кирилл Бажин, который преодолел дистанцию за 31 минуту 2,8 секунды с двумя промахами на четыре огневых рубежах.
Вторым стал Ильназ Мухамедзянов, допустивший один промах и отставший от победителя на 17,8 секунды.
Замкнул тройку призеров Саид Каримулла Халили. У него три промаха и отставание в 22,2 секунды.
Биатлон. 3-й этап Кубка России, Демино. Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:
1. Кирилл Бажин — 31.02,8 (2 промаха).
2. Ильназ Мухамедзянов — отставание 17,8 (1).
3. Саид Каримулла Халили + 22,2 (3).
4. Дмитрий Евменов +29,1 (2).
5. Александр Логинов +33,0 (4).
6. Максим Цветков +35,2 (0).
…
10. Даниил Серохвостов +1.26,3 (4).