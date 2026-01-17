На третьем этапе Кубка России в Демино по биатлону подошла к концу гонка преследования у мужчин на 12,5 км.

Кирилл Бажин
Кирилл Бажин globallookpress.com

Первое место в ней занял Кирилл Бажин, который преодолел дистанцию за 31 минуту 2,8 секунды с двумя промахами на четыре огневых рубежах.

Вторым стал Ильназ Мухамедзянов, допустивший один промах и отставший от победителя на 17,8 секунды.

Замкнул тройку призеров Саид Каримулла Халили.  У него три промаха и отставание в 22,2 секунды.

Биатлон. 3-й этап Кубка России, Демино.  Гонка преследования, 12,5 км.  Мужчины:

1.  Кирилл Бажин — 31.02,8 (2 промаха).
2.  Ильназ Мухамедзянов — отставание 17,8 (1).
3.  Саид Каримулла Халили + 22,2 (3).
4.  Дмитрий Евменов +29,1 (2).
5.  Александр Логинов +33,0 (4).
6.  Максим Цветков +35,2 (0).

10.  Даниил Серохвостов +1.26,3 (4).