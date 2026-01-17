Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал победу на третьем этапе Кубка России в гонке преследования на 12,5 км.

Кирилл Бажин globallookpress.com

«Хочется поблагодарить региональный сервис, который сделал сегодня бомбезные лыжи, я просто ехал и наслаждался ими. Первую часть рубежа, равнину, шел я, на подъеме вышел Логинов. Я его даже больше пропускал, чтобы на его темпе поработать. Потом перед рубежом мы опять менялись.

Да, чтобы гонка сказкой не казалась и не расслабляться до конца, пришлось сделать такой сюрприз в виде промаха. Я думал, Саня попадет, и придется финишный круг бежать на максимум, но вышло иначе», — сказал Бажин после гонки «Матч ТВ».

Бажин допустил два промаха на четырех огневых рубежах и преодолел дистанцию в 12,5 км за 31 минуту 2,8 секунды, опередив второго призера Ильназа Мухамедзянова на 17,8 секунды.