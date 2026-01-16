Спортивная пара из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали победителями чемпионата Европы 2026-го года в Шеффилде (Великобритания).

Анастасия Метёлкина и Лука Берулава
Анастасия Метёлкина и Лука Берулава globallookpress.com

Грузинская пара была признана судьями лучшей как в короткой программе (75,96 балла), так и в произвольной (139,80).

Показатели спортивных пар на чемпионате Европы 2026-го года:

1.  Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) — 215,76 балла.

2.  Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 203,87.

3.  Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) — 202,56.

4.  Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) — 188,27.

5.  Оксана Вуйамоз и Том Бувар (Швейцария) — 183,31.