Спортивная пара из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали победителями чемпионата Европы 2026-го года в Шеффилде (Великобритания).
Грузинская пара была признана судьями лучшей как в короткой программе (75,96 балла), так и в произвольной (139,80).
Показатели спортивных пар на чемпионате Европы 2026-го года:
1. Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) — 215,76 балла.
2. Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин (Германия) — 203,87.
3. Мария Павлова и Алексей Святченко (Венгрия) — 202,56.
4. Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) — 188,27.
5. Оксана Вуйамоз и Том Бувар (Швейцария) — 183,31.