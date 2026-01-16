Грузинская пара была признана судьями лучшей как в короткой программе (75,96 балла), так и в произвольной (139,80).

Спортивная пара из Грузии Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали победителями чемпионата Европы 2026-го года в Шеффилде (Великобритания).

Главные темы сейчас

Выбор читателей

Самое интересное

