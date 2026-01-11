Савелий Коновалов стал победителем масс-старта на 15 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Ижевске.  Он финишировал с результатом 41.24,7, показав идеальную стрельбу без промахов.

Савелий Коновалов
Савелий Коновалов globallookpress.com

Второе место завоевал Кирилл Бажин, допустивший два промаха и отставший от лидера на 5,6 секунды.  Замкнул тройку призеров Карим Халили, который допустил одну ошибку и отстал на 6,6 секунды.

Биатлон.  Чемпионат России — 2026.  Ижевск.  Масс-старт, мужчины.  Итоговые результаты:

1.  Савелий Коновалов — 41.24,7 (0 промахов).

2.  Кирилл Бажин — отставание 5,6 (2).

3.  Карим Халили +6,6 (1).

4.  Александр Корнев +8,0 (2).

5.  Степан Данилов +8,2 (1).