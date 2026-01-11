Савелий Коновалов стал победителем масс-старта на 15 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Ижевске. Он финишировал с результатом 41.24,7, показав идеальную стрельбу без промахов.

Савелий Коновалов globallookpress.com

Второе место завоевал Кирилл Бажин, допустивший два промаха и отставший от лидера на 5,6 секунды. Замкнул тройку призеров Карим Халили, который допустил одну ошибку и отстал на 6,6 секунды.

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Ижевск. Масс-старт, мужчины. Итоговые результаты:

1. Савелий Коновалов — 41.24,7 (0 промахов).

2. Кирилл Бажин — отставание 5,6 (2).

3. Карим Халили +6,6 (1).

4. Александр Корнев +8,0 (2).

5. Степан Данилов +8,2 (1).