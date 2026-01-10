За океаном этой ночью состоялись 10 матчей регулярного чемпионата НБА.

«Бостон» — «Торонто» — 125:117 (37:30, 31:30, 29:26, 28:31)

Б: Притчард (27), Браун (25), Хаузер (19), Уайт (18), Саймонс (15).

Т: Уолтер (19), Барретт (19), Куикли (17 + 13 передач), Мамукелашвили (15).

«Вашингтон» — «Нью-Орлеан» — 107:128 (26:28, 24:32, 34:40, 23:28)

В: Джордж (15), Вукчевич (15), Сарр (14), Джонсон (12), Шэмпени (12).

Н: Мерфи (35), Уильямсон (31), Фирс (21), Куин (14 + 16 подборов + 12 передач).

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Трей Мерфи, набравший 35 очков.

«Орландо» — «Филадельфия» — 91:103 (28:24, 26:29, 25:30, 12:20)

О: Бэйн (23), Блэк (21), Банкеро (14 + 11 подборов), Картер (13).

Ф: Макси (29), Эмбиид (22), Джордж (18), Барлоу (11).

«Бруклин» — «ЛА Клипперс» — 105:121 (25:35, 22:28, 29:28, 29:30)

Российский защитник «Нетс» Егор Демин сыграл в этом матче 26 минут, набрал 19 очков, сделал 3 подбора и 3 ассиста. 19-летний россиянин стал самым результативным игроком в своей команды.

В составе «Клипперс» лучшим был разыгрывающий Джеймс Харден, который набрал 31 очко.

«Клипперс» с результатом 14-23 занимает 11-е место на «Западе». «Бруклин» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 11-24.

«Мемфис» — «Оклахома» — 116:117 (35:25, 30:21, 29:35, 22:36)

М: Джарен Джексон (23), Джексон (18), Альдама (15).

О: Джейлен Уильямс (26 + 10 передач), Митчелл (23), К. Уильямс (21), Уиггинс (16).

«Денвер» — «Атланта» — 87:110 (28:30, 22:28, 25:16, 12:36)

Форвард «Хокс» Джейлен Джонсон набрал 29 очков и стал самым результативным баскетболистом матча.

Д: Уотсон (25 + 11 подборов), Гордон (14), Ннаджи (12).

А: Джонсон (29), Александер-Уокер (22), Дэниэлс (17 + 11 подборов + 10 передач).

«Финикс» — «Нью-Йорк» — 112:107 (28:23, 34:37, 32:26, 18:21)

Ф: Букер (31), Брукс (27), О'Нил (12).

Н: Брансон (27), Макбрайд (17), Таунс (15 + 12 подборов), Ануноби (15).

Б: Демин (19), Портер (18), Клэкстон (13), Томас (13).

К: Харден (31), Леонард (26), Миллер (21), Коллинз (16).

«Голден Стэйт» — «Сакраменто» — 137:103 (34:29, 29:30, 34:25, 40:19)

В составе победителей самым результативным игроком стал Стефен Карри, на счету которого 27 очков + 10 передач. У гостей больше всех очков набрал Демар Дерозан (24), также у него два подбора и три ассиста.

«Уорриорз» одержали 21-ю победу в 39 матчах и занимают 8-е место на «Западе». У «Сакраменто» 30 поражений в 38 матчах. «Кингз» проиграли 7-й матч подряд.

«Портленд» — «Хьюстон» — 111:105 (28:29, 27:27, 22:32, 34:17)

У «Трэйл Блэйзерс» 24 очка набрал Тумани Камара.

У «Рокетс» 30 очков и 12 подборов на счету Кевина Дюранта.

«Лейкерс» — «Милуоки» — 101:105 (25:24, 27:37, 25:25, 24:19)

У «Лейкерс» больше всех очков набрали Леброн Джеймс — 26 очков, девять подборов и 10 передач, а также Лука Дончич — 24 очка, 9 подборов и 9 передач.

В составе «Милуоки» выделялся разыгрывающий Кевин Портер, записавший в свой актив 22 очка, 5 подборов и 6 передач. У Янниса Атедокунбо 21 очко.