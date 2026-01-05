За океаном прошли 8 матчей регулярного чемпионата НБА.

Актуальная таблица здесь.

«Кливленд» — «Детройт» — 110:114 (28:19, 28:47, 26:21, 28:27)

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл — у него 30 очков.

«Кливленд» прервал серию из трех побед подряд и сейчас занимает 8-е место в Восточной конференции (20-17). «Детройт» (26-9) располагается на первом месте.

К: Митчелл (30 очков), Гарленд (16), Мобли (15)

Д: Каннингэм (27), Дженкинс (25), Робинсон (12).

«Орландо» — «Индиана» — 135:127 (28:36, 41:22, 38:42, 28:27)

Больше всего очков в этой встрече набрал форвард «Индианы» Паскаль Сиакам (34).

«Индиана» проиграла 12-й матч подряд и занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции (6-30). «Орландо» (20-16) располагается на 6-й строчке.

О: Бэйн (31 очко), Банкеро (28 + 12 подборов), Картер (18 + 12 подборов)

И: Сиакам (34), Несмит (25), Нембхард (20 + 11 передач)

«Бруклин» — «Денвер» — 127:115 (33:29, 26:23, 41:32, 27:31)

Самыми результативными игроками встречи стали защитник «Денвера» Джамал Мюррэй (27 очков + 16 передач) и форвард «Бруклина» Майкл Портер-младший (27 очков + 11 подборов).

19-летний российский защитник «Нетс» Егор Демин вышел в стартовой пятерке и набрал 13 очков, также у него по четыре подбора и ассиста.

«Бруклин» прервал серию из трех поражений подряд и теперь располагается на 13-м месте в Восточной конференции (11-22). «Денвер» (23-12) идет третьим на «Западе».

Б: Портер-младший (27 очков + 11 подборов), Клоуни (22), Томас (17)

Д: Мюррэй (27 + 16 передач), Хардуэй (26), Уотсон (23)

«Вашингтон» — «Миннесота» — 115:141 (28:39, 30:35, 21:35, 36:33)

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс (35 очков).

«Миннесота» выиграла второй матч подряд и занимает 6-е место на «Западе» (23-13). «Вашингтон» (9-25) идет на 14-м месте в Восточной конференции.

В: Макколлум (20 очков), Джонсон (13), Кисперт (13)

М: Эдвардс (35), Рэндл (22), Гобер (18 + 14 подборов)

«Майами» — «Нью-Орлеан» — 125:106 (43:39, 27:23, 23:15, 32:29)

Самым результативным игроком встречи стал американский защитник «Хит» Норман Пауэлл — у него 34 очка.

«Нью-Орлеан» потерпел 7-е поражение подряд и пока последний в Западной конференции (8-29). «Майами» (20-16) идет на 6-м месте в Восточной конференции.

М: Пауэлл (34 очка), Йович (19), Уэйр (16 + 12 подборов)

Н: Мерфи (27), Фирс (21), Квин (13).

«Финикс» — «Оклахома» — 108:105 (20:26, 22:23, 32:24, 34:32)

«Санс» одержали вторую победу подряд и пока занимают 7-е место в Западной конференции (21-14). «Оклахома» (30-6) удерживает лидерство, прервалась серия этой команды из четырех побед подряд.

Ф: Гудвин (26), Букер (24), Брукс (22)

О: Гилджес-Александер (25), Уильямс (23), Холмгрен (18).

«Сакраменто» — «Милуоки» — 98:115 (26:28, 18:34, 25:23, 29:30)

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо (37 очков +11 подборов).

«Сакраменто» потерпел 5-е поражение кряду и занимает 14-е место в Западной конференции (8-28). «Милуоки» (16-20) расположился на 11-м месте на «Востоке».

С: Уэстбрук (21 очко), Лавин (20), Шредер (13)

М: Адетокунбо (37 + 11 подборов), Портер-младший (25 + 10 передач), Тернер (15).

«Лейкерс» — «Мемфис» — 120:114 (26:34, 28:31, 29:22, 37:27)

У хозяев самым результативным игроком стал защитник Лука Дончич (36 очков + 9 подборов + 8 передач). У форварда Леброна Джеймса 26 очков, 7 подборов и 10 передач.

В составе гостей больше всех очков набрал Джейлен Уэллс (23).

«Лейкерс» одержали 22-ю победу в 33 матчах и занимают 3-е место в Западной конференции. «Мемфис» потерпел 4-е поражение подряд и с 15 победами в 35 играх — на 10-й строчке.