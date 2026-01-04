В Краснодаре завершился матч Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Победу одержали гости из Казани со счетом 81:77.

Дишон Пьерр globallookpress.com

Дишон Пьерр из УНИКСа стал самым результативным игроком матча, набрав 15 очков и сделав 15 подборов. Дмитрий Кулагин добавил в копилку команды 15 очков и 7 результативных передач.

У «Локомотива-Кубань» отличились Винс Хантер с 18 очками и 7 подборами, Джеремайя Мартин с 18 очками и 3 подборами, а также Патрик Миллер с 11 очками.

Это пятое поражение «Локомотива-Кубань» в последних семи матчах регулярного чемпионата, в то время как УНИКС продолжает победную серию, выиграв уже седьмой матч подряд.