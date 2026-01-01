За океаном прошли 9 матчей регулярного чемпионата НБА. Актуальная таблица здесь.

«Шарлотт» — «Голден Стэйт» — 125:132 (20:30, 34:39, 36:29, 25:34)

Больше всего в составе хозяев стал Брэндон Миллер (33 очка +2 подбора +2 передачи). У его партнера по команде Ламело Болла (27 очков +5 пять подборов + 5 передач).

Лидер «Уорриорз» Стефен Карри набрал 26 очков, также у него два подбора и четыре результативные передачи. Его одноклубник форвард Джимми Батлер набрал 19 очков.

«Индиана» — «Орландо» — 110:112 (28:31, 38:37, 29:26, 15:18)

«Атланта» — «Миннесота» — 126:102 (33:26, 37:23, 28:24, 28:29)

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хокс» Джейлен Джонсон (34 очка + 10 подборов).

«Атланта» прервала серию из семи неудач кряду и сейчас занимает 10-е место в Восточной конференции (16-19). «Миннесота» (21-13) расположилась на 6-м месте.

А: Джонсон (34 очка + 10 подборов), Оконгву (17), Порзингис (16)

М: Эдвардс (30), Рэндл (19), Джузэнг (10).

«Кливленд» — «Финикс» — 129:113 (27:31, 30:33, 29:35, 33:24)

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк» — 134:132 (36:45, 27:28, 30:29, 41:30)

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 134:118 (36:32, 31:30, 30:28, 37:28)

«Торонто» — «Денвер» — 103:106 (23:32, 31:31, 25:22, 24:21)

Т: Ингрэм (30 очков), Квикли (22), Барнс (20 + 14 подборов + 10 передач)

Д: Уотсон (24), Мюррэй (21), Валанчюнас (17)

«Оклахома» — «Портленд» — 124:95 (38:30, 35:25, 26:21, 25:19)

О: Гилджес-Александер (30), Митчелл (17), Джо (15)

П: Сиссоко (19), Авдия (17), Шарп (14)

«Милуоки» — «Вашингтон» — 113:114 (32:30, 30:35, 26:21, 25:28)

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо (33 очка + 15 подборов).

«Милуоки» (14-20) занимает 11-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» (8-24) расположился на 14-м месте.

М: Адетокунбо (33 очка + 15 подборов), Портер-младший (19), Роллинс (16)

В: Кэррингтон (20), Сарр (20 + 11 подборов), Макколлум (18)