Иван Горбунов стал победителем спринта свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Кирово-Чепецке (Кировская область).

Иван Горбунов globallookpress.com

Спортсмен преодолел дистанцию за 3 минуты 5 секунд и 50 сотых. Серебро завоевал Сергей Ардашев, отставший от лидера всего на 0,05 секунд. Третье место занял Константин Тиунов, проигравший Горбунову 0,27 секунд.

В спринте также участвовал биатлонист Андрей Вьюхин. Он сенсационно выиграл квалификацию, выбив из топ-30 призера Олимпийских игр в спринте Александра Терентьева. Однако в четвертьфинале Вьюхин показал лишь четвёртый результат и не смог выйти в полуфинал, даже несмотря на то, что был заявлен как лаки-лузер.

Пятый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Кирово-Чепецке с 27 по 28 декабря. Завтра, 28 декабря, будут разыграны медали в женском и мужском скиатлоне на дистанции 10+10 километров.