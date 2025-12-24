Итальянские биатлонистки Доротея Вирер и Лиза Виттоцци не примут участия в четвёртом этапе Кубка мира по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования пройдут с 8 по 11 января в Оберхофе, Германия. Об этом объявила Федерация зимних видов спорта Италии.

Доротея Вирер globallookpress.com

Согласно информации, спортсменки будут тренироваться по индивидуальному плану, согласованному с тренерским штабом. Вирер будет заниматься в Лавазе с 6 по 10 января, а Виттоцци в тот же период будет тренироваться в Риданне.

Обе биатлонистки входят в топ-10 общего зачета Кубка мира 2025/2026: Вирер занимает третье место, Виттоцци — седьмое. В текущем сезоне спортсменки одержали по одной победе.