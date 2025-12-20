На третьем этапе Кубка мира по биатлону 2025/2026, который проходил во французском Анси, Лу Жанмонно из Франции выиграла гонку преследования на 10 километров. Она финишировала за 27 минут 58 секунд и 8 десятых, допустив всего один промах.

Лу Жанмонно globallookpress.com

Суви Минккинен из Финляндии заняла второе место, показав чистую стрельбу и уступив Жанмонно 30,2 секунды. Бронзовую медаль завоевала Доротея Вирер из Италии, которая допустила один промах и отстала от победительницы на 32,7 секунды.

Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Ле Гран-Борнан (Франция). Гонка преследования 10 км. Женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) — 27.58,8 (один промах).

2. Суви Минккинен (Финляндия) — отставание 30,2 (0).

3. Доротея Вирер (Италия) +32,7 (1).

4. Жулия Симон (Франция) +35,0 (1).

5. Паулина Фиалкова (Словакия) +35,5 (2).