Комиссар НБА Адам Сильвер сообщил, что лига планирует принять решение по возможному расширению в 2026 году. Основными кандидатами на появление новых клубов он назвал Лас-Вегас и Сиэтл.

Адам Сильвер globallookpress.com

«Мы работаем с нашими существующими командами, оцениваем уровень заинтересованности и пытаемся лучше понять, какими будут экономические условия для этих конкретных команд и как для них будет выглядеть предварительная форма. А затем, где-то в 2026 году, мы примем решение», — приводит слова Сильвера издание The Athletic.

Сильвер отметил, что ключевой вопрос для 30 действующих команд — готовы ли они делить доходы лиги, составляющие около 11 миллиардов долларов, ещё на два клуба. Он добавил, что понимает, как долго такие города, как Вегас и Сиэтл, ждут этого шага.

НБА в последний раз расширялась в 2004 году, когда «Шарлотт Бобкэтс» стали 30-й франшизой. Сильвер также не исключил вариант переезда уже существующих команд, но подчеркнул, что лига не может принудительно обязать клуб сменить город.