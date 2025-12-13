Второй на финише была Алена Баранова с отставанием в 1,83 секунды. Третьей на пьедестале оказалась Юлия Ступак (+1,94).

Первое место в нем заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова с результатом 3.28,87.

Завершился женский спринт свободным стилем по лыжным гонкам в рамках этапа Кубка России в Чусовом.

