Завершился женский спринт свободным стилем по лыжным гонкам в рамках этапа Кубка России в Чусовом.
Первое место в нем заняла олимпийская чемпионка Вероника Степанова с результатом 3.28,87.
Второй на финише была Алена Баранова с отставанием в 1,83 секунды. Третьей на пьедестале оказалась Юлия Ступак (+1,94).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Чусовой. Спринт, женщины. Результаты:
Вероника Степанова (Республика Татарстан) — 3.28,87.
Алёна Баранова (Ленинградская область) — отставание 2,83.
Юлия Ступак (Республика Коми) +1,94.
Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,95.
Арина Кусургашева (Республика Алтай) +2,34.
Елизавета Шалабода (Москва) +2,73.