Второе место занял американец Бен Огден с отставанием 0,87 секунды, а тройку лучших замкнул пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо , показавший результат с отставанием 1,12 секунды. Российский спортсмен Савелий Коростелев финишировал 52-м с отставанием 8,32 секунды.

Французский лыжник Люка Шанава лидировал в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Шанава преодолел дистанцию за 2 минуты 19,83 секунды.

