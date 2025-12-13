Французский лыжник Люка Шанава лидировал в квалификации спринта свободным стилем на этапе Кубка мира 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Шанава преодолел дистанцию за 2 минуты 19,83 секунды.
Второе место занял американец Бен Огден с отставанием 0,87 секунды, а тройку лучших замкнул пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Клебо, показавший результат с отставанием 1,12 секунды. Российский спортсмен Савелий Коростелев финишировал 52-м с отставанием 8,32 секунды.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Давос (Швейцария). Спринт, мужчины. Квалификация:
1. Люка Шанава (Франция) — 2.19,83.
2. Бен Огден (США) — отставание 0,87.
3. Йоханнес Клебо (Норвегия) +1,12.
4. Янник Рибли (Швейцария) +1,35.
5. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,72.