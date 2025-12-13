37-летний разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и четырехкратный чемпион НБА Стефен Карри установил исторический рекорд в матче против «Миннесоты Тимбервулвз», завершившемся поражением его команды со счетом 120:127.​

Стефен Карри globallookpress.com

Карри набрал 39 очков и стал абсолютным лидером в истории лиги по количеству матчей с 35 и более набранными очками после 30-летнего возраста — теперь на его счету 94 такие игры. На втором месте идет легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, в активе которого 93 встречи с 35+ очками после 30 лет.

В текущем регулярном сезоне НБА Карри продолжает оставаться лидером «Уорриорз», в среднем набирая 27 очков за игру в 13 проведённых встречах, а за прошлый полноценный сезон его показатель составлял 24 очка в 70 матчах «регулярки».