«Денвер Наггетс» уверенно переиграл «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА, одержав крупную победу со счетом 136:105.

Никола Йокич globallookpress.com

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформив дабл-дабл и 36 очков, 12 подборов и восьми передач. У «Сакраменто» выделился защитник Малик Монк собрав линейку из 18 баллов, четырех подборов и трех передач.

«Горняки» идут на второй позиции в Западной Конференции с рекордом 17-6. Калифорнийская команда находится внизу турнирной таблицы, занимая 13 итоговое место с показателем 6-19.

Результаты матчей НБА 12 декабря:

«Сакраменто Кингз» — «Денвер Наггетс» — 105: 136

«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 115: 113

«Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» — 116: 101

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 143: 120