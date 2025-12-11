Министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о том, что МОК снял все ограничения с молодых российских и белорусских спортсменов на участие в международных стартах по олимпийским видам спорта.

Олимпийские игры globallookpress.com

«Как мы и анонсировали на олимпийском собрании накануне, сегодня исполком МОК принял важное для российского спорта решение. Были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины.

МОК подтвердил, что рекомендация от 28 марта 2023 года больше не применяется к российским и белорусским участникам юношеских стартов и им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок.

Международные федерации сами устанавливают критерии, по которым они будут определять "юношеские соревнования", но во всех таких соревнованиях — как индивидуальных, так и командных — участие должно обеспечиваться без дополнительных ограничений. Эти правила при условии восстановления ОКР будут действовать и на юношеских Олимпийских играх в Дакаре-2026.

Мы благодарим исполком МОК за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии. Мы внимательно проанализируем решение исполкома и продолжим работу в направлении полного восстановления прав всех наших спортсменов», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.