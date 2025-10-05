Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем Гран-при Сингапура.

Джордж Расселл
Джордж Расселл globallookpress.com

В тройке сильнейших также смогли финишировать Макс Ферстаппен(«Ред Булл») и Ландо Норрис («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Сингапура. Гонка

1.  Джордж Расселл («Мерседес») — 62 круга.
2.  Макс Ферстаппен («Ред Булл») +5.430.
3.  Ландо Норрис («Макларен») +6.066.
4.  Оскар Пиастри («Макларен») +8.146.
5.  Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +33.681.
6.  Шарль Леклер («Феррари») +45.996.
7.  Льюис Хэмилтон («Феррари») +1:20.251.
8.  Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1:20.667.
9.  Оливер Берман («Хаас») +1:33.527.
10.  Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг.
11.  Исак Хаджар («Рейсиг Буллз») +1 круг.
12.  Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг.
13.  Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
14.  Алекс Албон («Уильямс») +1 круг.
15.  Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
16.  Франко Колапинто («Альпин») +1 круг.
17.  Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1 круг.
18.  Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
19.  Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
20.  Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг.