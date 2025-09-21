ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Гуменник включил пять четверных прыжков в произвольную программу в отборе на ОИ-2026

    Прочие Фигурное катаниеМилан-2026 Милан-2026
    Вице-чемпион России-2023 Пётр Гуменник заявил пять четверных элементов для своей произвольной программы на квалификационном турнире Skate to Milano, который определяет участников Олимпиады-2026.

    Пётр Гуменник
    Пётр Гуменник

    По информации организаторов, 23-летний фигурист планирует исполнить сольные четверные флип, лутц и риттбергер, каскад «четверной сальхов — тройной тулуп», а также секвенцию из сальхова и двух двойных акселей.

    Ранее Гуменник успешно выполнял все пять четверных на тренировках.

    Чтобы завоевать олимпийскую квоту, спортсмену необходимо войти в пятёрку лучших по итогам короткой и произвольной программ. После короткой прокатки Гуменник идёт первым с результатом 93,80 балла. В произвольной он выступит в последней, пятой разминке и закроет турнир.

