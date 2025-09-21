ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Азербайджана

    Прочие Автоспорт Формула-1
    На 17-м этапе чемпионата Формулы-1 в Азербайджане состоялась основная гонка, победу в которой одержал четырехкратный чемпион Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл».

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен

    Второе место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», а третьим финишировал Карлос Сайнс из «Уильямса». Лидер сезона Оскар Пиастри из «Макларена» разбил свой болид уже на первом круге, что вынудило его досрочно завершить гонку и потерять важные очки в борьбе за титул.

    Гонка прошла на городском автодроме в Баку, на трассе длиной 6 километров с 20 поворотами. В квалификации поул завоевал Макс Ферстаппен с лучшим временем 1:41.117, а Расселл стартовал с пятой позиции.

