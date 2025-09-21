Макс Ферстаппен одержал победу в Гран-при Азербайджана

На 17-м этапе чемпионата Формулы-1 в Азербайджане состоялась основная гонка, победу в которой одержал четырехкратный чемпиониз команды «Ред Булл».

Второе место занял Джордж Расселл из «Мерседеса», а третьим финишировал Карлос Сайнс из «Уильямса». Лидер сезона Оскар Пиастри из «Макларена» разбил свой болид уже на первом круге, что вынудило его досрочно завершить гонку и потерять важные очки в борьбе за титул.

Гонка прошла на городском автодроме в Баку, на трассе длиной 6 километров с 20 поворотами. В квалификации поул завоевал Макс Ферстаппен с лучшим временем 1:41.117, а Расселл стартовал с пятой позиции.