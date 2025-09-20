ОконченЛанс ― ЛилльОнлайн
    Радионова — о Петросян: Она большая умничка

    Вице-чемпионка мира Елена Радионова прокомментировала выступлениф Аделии Петросян и Петра Гуменника на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026

    Аделия Петросян
    Аделия Петросян

    «Ребята молодцы, Пётр отлично исполнил свою программу, в принципе, к нему нет претензий — ни единой ошибки. Поэтому хочется пожелать ему удачи и так же успешно выполнить произвольную программу, как и короткую. Что касается Аделии — она большая умничка. Хочу отметить, что в такой непростой ситуации для ребят выступать психологически нелегко, особенно на международном уровне, ведь на них лежит двойная ответственность.

    Аделя уже, можно сказать, на сто процентов выполнила свою задачу, Пётр пока на 50 процентов, потому что у него впереди ещё произвольная программа. Но, я думаю, результат Петросян говорит сам за себя: первое место, всё идеально сделано. Да, там была небольшая ошибочка в короткой программе, но ей это не помешало, и после короткой программы её произвольная тоже была очень уверенной», — приводит слова Радионовой «Чемпионат».

    Петросян стала победительницей квалификационного турнира в Пекине, набрав суммарно за две программы 209,63 балла, и отобралась на Олимпиаду-2026.

    Гуменник лидирует после короткой программы в олимпийском отборе в Пекине, набрав 93,80 балла. Произвольная программа состоится 21 сентября.

