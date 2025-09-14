Макс Ферстаппен: «Нордшляйфе» — единственная в своем роде трасса

Четырехкратный чемпион мира, пилот команды «Ред Булл»рассказал о дебюте на легендарной трассе «Нордшляйфе» в Нюрбургринге, где получил лицензию DMSB Permit A.

«Я рад, что все прошло гладко и что я получил лицензию категории А. Мне было интересно проехать свои отрезки в гоночных условиях с трафиком. "Нордшляйфе" — единственная в своём роде трасса, других таких просто нет. Она очень сложная: на одном участке может быть мокро, на другом сухо, а асфальт меняет свойства в зависимости от места», — цитирует Ферстаппена сайт Autosport.

Лицензия DMSB Permit A даст Ферстаппену возможность участвовать в гонках класса GT3. В нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен идет на 3-м месте в общем зачете, набрав 230 очков.