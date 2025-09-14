1-й таймРома— ТориноОнлайн
    «Рома»— «Торино»: онлайн, прямая трансляция матча Серии А
  • 10:37
    «Реал» намерен подать жалобу в ФИФА на судейство в испанском футболе
  • 07:55
    Мбаппе: В «Реале» чувствую себя очень комфортно
  • 13:34
    «Крылья Советов» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
  • 13:23
    Защитник Лоди расторг контракт с «Аль-Хилалем» в одностороннем порядке
  • 12:07
    В «Динамо» подчеркнули, что доверяют Карпину
    Макс Ферстаппен: «Нордшляйфе» — единственная в своем роде трасса

    Прочие Автоспорт Формула-1
    Четырехкратный чемпион мира, пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о дебюте на легендарной трассе «Нордшляйфе» в Нюрбургринге, где получил лицензию DMSB Permit A.

    Макс Ферстаппен
    Макс Ферстаппен

    «Я рад, что все прошло гладко и что я получил лицензию категории А. Мне было интересно проехать свои отрезки в гоночных условиях с трафиком. "Нордшляйфе" — единственная в своём роде трасса, других таких просто нет. Она очень сложная: на одном участке может быть мокро, на другом сухо, а асфальт меняет свойства в зависимости от места», — цитирует Ферстаппена сайт Autosport.

    Лицензия DMSB Permit A даст Ферстаппену возможность участвовать в гонках класса GT3. В нынешнем сезоне Формулы-1 Ферстаппен идет на 3-м месте в общем зачете, набрав 230 очков.

