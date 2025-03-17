НБА. «Лейкерс» выиграли у «Финикс», «Клипперс» победили «Шарлотт»

Самым результативным оказался форвард хозяев Лука Дончич. Баскетболист записал в актив 33 очка и сделавший 11 подборов.
«Лейкерс» прервали серию из четырех поражений и с 41 победой в 66 матчах и занимают пятое место в Западной конференции. «Финикс» с 31 победой в 68 встречах — на 11-й позиции.
«Оклахома» в гостях одолела «Милуоки» — 121:105.
У гостей самым результативным игроком стал Шэй Гилджес-Александер — 31 очко.
«Тандер» продолжает лидировать в таблице Западной конференции — 56 побед в 68 матчах. «Бакс» — на 4-й строчке «Востока».
«Клипперс» дома обыграли «Шарлотт» со счетом 123:88.
Самым результативным на паркете стал защитник Джеймс Харден, набравший 31 очко и сделавший 10 подборов.
«Клипперс» с 38 победами в 68 матчах занимают восьмое место в Западной конференции, «Шарлотт» с 17 победами в 67 играх — на 14-й строчке «Востока».
Все результаты игрового дня НБА 17 марта
«Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:121
«Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 128:102
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт Хорнетс» — 123:88
«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Торонто Рэпторс» — 105:102
«Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» — 122:114
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 107:96
«Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 103:108
«Даллас Маверикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 125:130