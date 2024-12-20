Мишина и Галлямов выиграли золото на ЧР по фигурному катанию в спортивных парах

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: globallookpress.com
Первое место досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые набрали в сумме 239,40 балла.
Серебряные медали завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37 балла).
Бронза у дуэта Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).
Чемпионат России по фигурному катанию, Омск. Спортивные пары. Произвольная программа:
- 1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 239,40 балла.
- 2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 216,37.
- 3. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — 214,15.
- 4. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (Москва) — 207,10.
- 5. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 204,14.