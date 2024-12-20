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    Мишина и Галлямов выиграли золото на ЧР по фигурному катанию в спортивных парах

    Прочие Фигурное катание
    В Омске завершились соревнования у спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в произвольной программе.

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов
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    Анастасия Мишина и Александр Галлямов

    Первое место досталось Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, которые набрали в сумме 239,40 балла.

    Серебряные медали завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37 балла).

    Бронза у дуэта Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).

    Чемпионат России по фигурному катанию, Омск. Спортивные пары. Произвольная программа:
    • 1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 239,40 балла.
    • 2. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 216,37.
    • 3. Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (Москва) — 214,15.
    • 4. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (Москва) — 207,10.
    • 5. Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (Пермский край — Татарстан) — 204,14.
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