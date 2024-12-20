Латыпов победил в спринте на этапе Кубке Содружества

Эдуард Латыпов Фото: globallookpress.com
Первым к финишу пришел Эдуард Латыпов, прошедший дистанцию за 24.24,7 и без единого промаха.
Вторым был Даниил Серохвостов (+20,3 и два промаха), за ним Александр Корнев (+23,5 и один промах).
Лидер общего зачета белорус Антон Смольский был только 12-м.
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины:
- 1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.24,7 (ноль промахов).
- 2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 20,3 (2).
- 3. Александр Корнев (Россия) +23,5 (1).
- 4. Алексей Вагин (Россия) +48,4 (1).
- 5. Александр Логинов (Россия) +52,0 (2).
- 6. Евгений Сидоров (Россия) +52,4 (1).