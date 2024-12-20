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    Латыпов победил в спринте на этапе Кубке Содружества

    Прочие Биатлон
    Завершился спринт на 10 км на третьем этапе Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону.

    Эдуард Латыпов
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    Эдуард Латыпов

    Первым к финишу пришел Эдуард Латыпов, прошедший дистанцию за 24.24,7 и без единого промаха.

    Вторым был Даниил Серохвостов (+20,3 и два промаха), за ним Александр Корнев (+23,5 и один промах).

    Лидер общего зачета белорус Антон Смольский был только 12-м.

    Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 3-й этап, Чайковский. Спринт 10 км. Мужчины:
    • 1. Эдуард Латыпов (Россия) — 24.24,7 (ноль промахов).
    • 2. Даниил Серохвостов (Россия) — отставание 20,3 (2).
    • 3. Александр Корнев (Россия) +23,5 (1).
    • 4. Алексей Вагин (Россия) +48,4 (1).
    • 5. Александр Логинов (Россия) +52,0 (2).
    • 6. Евгений Сидоров (Россия) +52,4 (1).
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