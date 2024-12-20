Латыпов победил в спринте на этапе Кубке Содружества

Завершился спринт на 10 км на третьем этапе Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону.

Первым к финишу пришел Эдуард Латыпов, прошедший дистанцию за 24.24,7 и без единого промаха.

Вторым был Даниил Серохвостов (+20,3 и два промаха), за ним Александр Корнев (+23,5 и один промах).

Лидер общего зачета белорус Антон Смольский был только 12-м.