Сборная Германии выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене

Франциска Пройс Фото: globallookpress.com
Уверенную победу праздновали немецкие биатлонистки. Второе место заняли француженки, бронзу смогла добыть Швеция.
Биатлон. Кубок мира, 2 этап, Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета 4x6 км:
- Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс) — 1:16.13,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
- Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно) — отставание 1.05,7 (1+13).
- Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг) +1.31,8 (1+6).
- Словения +2.42,1 (0+6).
- Швейцария +2.53,0 (1+10).
- Норвегия +3.08,2 (2+11).