ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Манфред УгальдеЗапоминающийся перформанс. Топ-5 героев первой половины РПЛ
  • 16:32
    • «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала
  • 14:56
    • Романо: О'Нил покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона»
  • 13:13
    • Сон может заменить Осимхена в «Галатасарае»
  • 11:31
    • Капризов стал третьей звездой дня в НХЛ
    Все новости спорта

    Сборная Германии выиграла женскую эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене

    Прочие Биатлон
    На второмм этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене состоялась женская эстафетная гонка.

    Франциска Пройс
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франциска Пройс

    Уверенную победу праздновали немецкие биатлонистки. Второе место заняли француженки, бронзу смогла добыть Швеция.

    Биатлон. Кубок мира, 2 этап, Хохфильцен (Австрия). Женская эстафета 4x6 км:
    • Германия (Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан, Франциска Пройс) — 1:16.13,6 (0 штрафных кругов + 4 дополнительных патрона).
    • Франция (Жулия Симон, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово, Лу Жанмонно) — отставание 1.05,7 (1+13).
    • Швеция (Анна Магнуссон, Анна-Карин Хейденберг, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг) +1.31,8 (1+6).
    • Словения +2.42,1 (0+6).
    • Швейцария +2.53,0 (1+10).
    • Норвегия +3.08,2 (2+11).
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» добьет «Ман Сити» и Гвардиолу?
  • «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
  • Ждем много голов в Лондоне
  • «Челси» — «Брентфорд». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Леганес» создать интригу в матче?
  • «Барселона» — «Леганес». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.00
  • Экспресс дня 15 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.38
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Челси — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.22
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Лацио — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Галатасарай — Трабзонспор
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному