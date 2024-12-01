Франция стала первой в мужской эстафете на первом этапе КМ по биатлону

Эмильен Жаклен (Франция) Фото: globallookpress.com
Победу в ней одержала сборная Франции (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен). Она затратила на прохождение дистанции 1 час 18 минут 24,4 секунды и два дополнительных патрона
Второй к финишу пришла Норвегия с отставанием 25,8 секунды и тремя дополнительными патронами. Третьей стала Швеция (+1.37,8, 10 патронов).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Мужская эстафета, 4x7,5 км:
- 1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен) — 1:18.24,4 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).
- 2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндрю Стрёмсхейм, Йоханнес Бё) — отставание 25,8 (0+3).
- 3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.37,8 (0+10).
- 4. Германия +2.03,9 (1+9).
- 5. Финляндия +2.46,4 (0+4).
- 6. США +2.58,6 (0+11).