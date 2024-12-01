2-й таймЗенит — Крылья СоветовОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Зенит» — «Крылья Советов». Онлайн
  • 18:04
    • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы на игру АПЛ
  • 16:20
    • «Северсталь» одолел «Авангард» в КХЛ
  • 15:58
    • «Химки» неожиданно обыграли «Локомотив» в Москве
  • 17:20
    • ЦСКА и «Локомотив-Кубань» одержали победы в Единой лиге
  • 15:07
    • Стало известно, сколько времени пропустит Кейн из-за травмы
    Все новости спорта

    Франция стала первой в мужской эстафете на первом этапе КМ по биатлону

    Прочие Биатлон
    Завершилась мужская эстафета 4x7,5 км на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

    Эмильен Жаклен (Франция)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмильен Жаклен (Франция)

    Победу в ней одержала сборная Франции (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен). Она затратила на прохождение дистанции 1 час 18 минут 24,4 секунды и два дополнительных патрона

    Второй к финишу пришла Норвегия с отставанием 25,8 секунды и тремя дополнительными патронами. Третьей стала Швеция (+1.37,8, 10 патронов).

    Биатлон. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап. Мужская эстафета, 4x7,5 км:
    • 1. Франция (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен) — 1:18.24,4 (0 штрафных кругов + 2 дополнительных патрона).
    • 2. Норвегия (Стурла Холм Легрейд, Тарьей Бё, Эндрю Стрёмсхейм, Йоханнес Бё) — отставание 25,8 (0+3).
    • 3. Швеция (Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон) +1.37,8 (0+10).
    • 4. Германия +2.03,9 (1+9).
    • 5. Финляндия +2.46,4 (0+4).
    • 6. США +2.58,6 (0+11).
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Ливерпуль» обыграет «Ман Сити» и убьет чемпионскую интригу в АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • Команда Головина заставит «Марсель» страдать
  • «Марсель» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Рома — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие
    Вся лентаБиатлонЧМ по фигурному