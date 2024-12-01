Франция стала первой в мужской эстафете на первом этапе КМ по биатлону

Завершилась мужская эстафета 4x7,5 км на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Победу в ней одержала сборная Франции (Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен). Она затратила на прохождение дистанции 1 час 18 минут 24,4 секунды и два дополнительных патрона

Второй к финишу пришла Норвегия с отставанием 25,8 секунды и тремя дополнительными патронами. Третьей стала Швеция (+1.37,8, 10 патронов).