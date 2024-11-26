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    Харри Кейн«Бавария» — «ПСЖ». Онлайн
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    Губерниев о лишении Устюгова золота ОИ: Все могло бы быть по-другому

    Прочие Биатлон
    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что биатлониста Евгения Устюгова лишили золотой медали Олимпийских игр в Ванкувере после отклонения апелляции в CAS.

    Дмитрий Губерниев
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    Дмитрий Губерниев

    «Я все эти гонки комментировал, радовался. К сожалению, все к этому шло. Мы пожинаем плоды того, что сами посеяли. Не хочу обличать ту сторону, с ней и так все понято. Но если с самого начала мы вели бы спортсменов, занимались бы паспортами крови, развивали бы спортивную медицину, изучали аномальные показатели атлетов, все могло бы быть по-другому.

    Что посеяли, то и пожали. Обидно, но что поделать. Можно сколько угодно рассуждать, что эти победы из памяти не вычеркнешь, они до сих пор перед глазами, но что толку? В протоколах то нас нет», — сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

    Напомним, что Евгений Устюгов лишился золотых медалей из-за нарушения антидопинговых правил.

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