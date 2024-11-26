Губерниев о лишении Устюгова золота ОИ: Все могло бы быть по-другому

Спортивный комментаторвысказался о том, что биатлонисталишили золотой медали Олимпийских игр в Ванкувере после отклонения апелляции в CAS.

«Я все эти гонки комментировал, радовался. К сожалению, все к этому шло. Мы пожинаем плоды того, что сами посеяли. Не хочу обличать ту сторону, с ней и так все понято. Но если с самого начала мы вели бы спортсменов, занимались бы паспортами крови, развивали бы спортивную медицину, изучали аномальные показатели атлетов, все могло бы быть по-другому.

Что посеяли, то и пожали. Обидно, но что поделать. Можно сколько угодно рассуждать, что эти победы из памяти не вычеркнешь, они до сих пор перед глазами, но что толку? В протоколах то нас нет», — сказал Губерниев изданию «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Евгений Устюгов лишился золотых медалей из-за нарушения антидопинговых правил.