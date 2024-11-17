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    Редькин: Халили и Серохвостов должны были в соревновательном режиме финишировать

    Прочие Биатлон
    Олимпийский чемпион Альбервиля Евгений Редькин дал комментарий по поводу финиша Карима Халили и Даниила Серохвостова в масс-старте на Кубке МЛКБ.

    Карим Халили
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    Карим Халили

    Напомним, что на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в Ханты-Мансийске во время мужского масс-старта Карим Халили разыграл победу с Даниилом Серохвостовым с помощью игры в «камень, ножницы, бумага». В итоге победу одержал Карим Халили.

    «Это даже не моё мнение, а многих тренеров и просто людей скажу. Это коммерческие соревнования, куда пришли зрители и хотели получить адреналина. Я считаю, что они должны были в соревновательном режиме финишировать, а не так, что подняли флаг и здрасте, мы все приехали.

    Нужно было дать зрителям адреналин, победит сильнейший, докажите. По-дружески они поступили правильно, наверное, но с точки зрения зрителей. Они сказали: "Ну и чё? Ну и лохи, неинтересно". Я слышал сам эти слова.

    Это крупные коммерческие соревнования. Вы для зрителей бежите, это не только с деньгами связано, вы для зрителей бежите. Об этом и Губерниев говорит постоянно. Люди идут посмотреть зрелище, а вы его предоставьте. Если вы будете кататься туда-сюда, то кто на вас придёт? Никто», — приводит слова Редькина LiveResult.ru.

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