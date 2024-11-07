Гомельский рассказал, в чем Сабонис превосходит других центровых в НБА

Известный баскетбольный комментатор и экспертрассказал, чем сильнее центровой «Сакраменто Кингз»своих конкурентов по амплуа.

«В первую очередь, высоким игровым интеллектом. Домантас лучший в лиге по постановке заслонов, по количеству участий в пик-энд-роллах. Кроме того, Сабонис-младший отлично выбирает позиции для борьбы за отскоки», — написал Владимир.

Домантаса Сабонис является сыном легендарного Арвидаса Сабониса, который считается одним из сильнейших центровых в истории мирового баскетбола. Сейчас ему 28 лет и с 2022 года он выступает за «Сакраменто», ранее он играл в «Индиане».