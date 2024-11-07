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    Гомельский рассказал, в чем Сабонис превосходит других центровых в НБА

    Прочие Баскетбол НБА
    Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский рассказал, чем сильнее центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис своих конкурентов по амплуа.

    Домантас Сабонис
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    Домантас Сабонис

    «В первую очередь, высоким игровым интеллектом. Домантас лучший в лиге по постановке заслонов, по количеству участий в пик-энд-роллах. Кроме того, Сабонис-младший отлично выбирает позиции для борьбы за отскоки», — написал Владимир.

    Домантаса Сабонис является сыном легендарного Арвидаса Сабониса, который считается одним из сильнейших центровых в истории мирового баскетбола. Сейчас ему 28 лет и с 2022 года он выступает за «Сакраменто», ранее он играл в «Индиане».

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