В воскресенье, 28 июля, Олимпийские игры продолжают набирать ход. В этот день будут разыграны 13 комплектов наград: три — в плавании, по два — в дзюдо, стрельбе и фехтовании, а также один — в гребном слаломе, стрельбе из лука, скейтбординге и велоспорте. Все результаты и медальный зачет Олимпиады-2024.

Главным фаворитом на золотую награду в этом соревновании будет 30-летний серб Дамир Микец, который является действующим серебряным призером Олимпиады. Также он показал лучший результат в квалификации.

Победитель прошлой Олимпиады Джавад Форуги из Ирана не будет принимать участие в соревновании, а вот конкурентами Микеца должны стать Федерико Мальдини из Италии, Кристиан Рейтц из Германии, Вон Хо Ли из Южной Кореи и Ю Кси из Китая.

13:00. Стрельба. Женщины. Пневматический пистолет, 10 м. Финал

В квалификации победили Вероника Майор из Венгрии и Йе Джин Ох из Южной Кореи. Также отличные результаты показали индианка Ману Бхакер и Тху Винх Тринх из Вьетнама. Эти четыре спортсменки и являются главными претендентками на золотую медаль.

13:00. Теннис. Мужчины и женщины. 1-й круг

Свои матчи первого круга проведет еще ряд россиян. Роман Сафиуллин встретится с Алехандро Табило из Чили, Екатерине Александровой будет противостоять Юань Юэ из Китая, а Мирра Андреева сразится с Магдой Линетт из Польши.

В парном разряде Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют против Кевина Кравица и Тима Пюца из Германии, а Мирра Андреева и Диана Шнайдер — против Оливии Гадеки и Айлы Томлянович из Австралии.

Также отметил, что экс-россиянин Александр Шевченко из Казахстана сыграет против Якуба Меншика из Чехии, немец Александр Зверев сразится с Хауме Муньяром из Испании, норвежцу Касперу Рууду будет противостоять Таро Дэниэл из Японии, а испанцу Рафаэля Надалю — венгр Мартон Фучович.

15:10. Велоспорт. Маунтинбайк. Женщины. Кросс-кантри. Финал

В этом виде программы есть однозначная фаворитка. Это легендарная 32-летняя француженка Полин Ферран-Прево, которая уже объявила, что это Олимпиада станет для нее последней возможностью добыть золотую медали в этом виде программы. В 23 года она стала первым человеком в истории велоспорта, который одновременно завоевал титул чемпионки мира по шоссейным велогонкам, велокроссу и маунтинбайку.

Полин Ферран-Прево globallookpress.com

Помешать добыть олимпийское золото Ферран-Прево попытаются ее соотечественница Лоана Лекомт и нидерландка Пак Питерс.

18:00. Скейтбординг. Женщины. Улица. Финал

Одну фаворитку в данном виде программы выделить крайне сложно, но за медали точно должны бороться в первую очередь Раиса Леал из Бразилии, японка Лиз Акама, еще одна представительница Японии Коко Ешизава и Хлоя Ковелл из Австралии.

На прошлой Олимпиада Раиса Леал стала второй, а первое и третье место досталось представительницам Японии Момиджи Нишии и Фуне Накаяме.

18:11. Стрельба из лука. Женщины. Командное первенство. Финал

Прошлую Олимпиаду выиграла сборная Южной Кореи, а команда России стала второй. В этот же раз кореянкам тоже не должно быть равных. За оставшиеся медали должны побороться сборные Китая, Мексики, Индии и Франции.

Южная Корея уже много лет является гегемоном в стрельбе из лука. Особенно в женской ее части.

18:38. Дзюдо. Мужчины. До 66 кг. Финал

Прошлую Олимпиаду выиграл Хифуми Абэ из Японии. Он же является и одним из главных фаворитов этих Игр.

Также в когорте фаворитов значатся Важа Маргвелашвили из Грузии, ставший вторым на прошлой Олимпиаде, Эмомали Нурали из Таджикистана, а также Басху Ёндонпэрэнлэйн из Монголии, который неоднократно брал бронзу на чемпионатах мира.

18:45. Гребной слалом. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал

Олимпийская чемпионка (2020), серебряный призер Олимпийских игр (2012), двукратный бронзовый призер Олимпийских игр (2016 и 2020), 11-кратная чемпионка мира Джессика Фокс из Австралии должна и в этот раз забирать золотую медаль. Конкурентов у нее практически нет.

Джессика Фокс globallookpress.com

Немка Рикарда Функ полька Клавдия Зволиньска, итальянка Стефани Хорн и француженка Камилла Приджент должны между собой разыграть серебряную и бронзовуь медали.

19:09. Дзюдо. Женщины. До 52 кг. Финал

В этом году уже состоялся чемпионат мира по дзюдо и в данной весовой категории победу одержала Одетте Джуффрида из Италии. Второй стала Диера Келдиерова из Узбекистана, а третье место разделили Амандин Бюшар из Франции и Маша Бальхаус из Германии.

Сюда же еще следует добавить неповторимую чемпионку Олимпийских игр 2020 года, четырехкратную чемпионку мира 2018, 2019, 2022 и 2023 годов Ута Абэ и тогда сформируются все фавориты. В этой весовой категории должно быть достаточно интересно и непредсказуемо.

21:30. Плавание. Мужчины. 400 м комплекс. Финал

На этой дистанции выступает рекордсмен мира Леон Маршан из Франции, которому вряд ли найдутся равные на этой Олимпиаде. Он является одно однозначным фаворитом.

За остальные медали должны поспорить американец Карсон Фостер, еще один представитель США Чейз Калиш и японец Дайя Сэто.

21:45. Плавание. Женщины. 100 м баттерфляй. Финал

Рекордсменка мира на дистанции 100 метров баттерфляем американка Гретхен Уолш является главной фавориткой соревнований. Ее 21-летняя соотечественница Торри Хаск тоже претендует на самые высокие медали. Двукратная олимпийская чемпионка 2020 года, двукратная чемпионка мира 2023 года Чжан Юфей намерена также зацепиться за медаль. Должна быть захватывающая борьба.

22:45. Фехтование. Женщины. Рапира. Финал

В последнее время в этом виде программы между собой постоянно спорят Ли Киффер из США, которая выиграла прошлую Олимпиаду, и серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр, 10-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, трехкратная обладательница Кубка мира Арианна Эрриго из Италии. Также им вполне могут составить конкуренцию Мартина Фаваретто и чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы Аличе Вольпи, которые представляют Италию.

22:54. Плавание. Мужчины. 100 м брасс. Финал

Трехкратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы Адам Пити в этот раз не считается главным фаворитом соревнования, хотя точно входит в когорту соискателей золотой медали.

Адам Пити globallookpress.com

Ему точно навяжет борьбу соотечественник Джеймс Уилби, а также чемпион мира этого года Ник Финк из США и Николо Мартиненги из Италии.

23:15. Фехтование. Мужчины. Шпага. Финал

В самом позднем сегодняшнем розыгрыше медалей одним из фаворитов является олимпийский чемпион 2020 года Ромен Каннон из Франции. Ожесточенную борьбу ему должен навязать венгерский фехтовальщик Гергей Шиклоши.

Также за различного рода медали должны поспорить француз Янник Боррель, венгр Мате Кох и еще один представитель Франции Луиджи Мидельтон.